أطفال العراق بلا مقاعد دراسة بسبب ظروفهم السيئة

بين الشوارع والأسواق يتجولون لكسب معيشتهم، أطفال بأعمار مختلفة تركوا مقاعد الدراسة واتجهوا نحو مصير مجهول وعلامات التعب بانت على وجوههم التي غابت عنها ملامح الطفولة





ما أمنيات الأطفال التي قالوها في حديثهم للسومرية؟ وهل من يسمع؟

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