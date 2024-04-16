نقص في المحولات الكهربائية في حي الشهداء

يعاني أهالي حي الشهداء بقضاء الحمزة الشرقي جنوبي الديوانية من نقص الخدمات وتلكؤ المشاريع المنفذة، فضلا عن نقص في المحولات الكهربائية، مطالبين بضرورة فك الاختناق عن الشبكة الكهربائية.ماذا تضمنت مناشدات المواطنين؟ وكيف استجابت الجهات المعنية؟التفاصيل في هذا التقرير من السومرية مع حيدر انذار