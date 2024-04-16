بغداد: الدراجات النارية تتسبب بحوادث مميتة

مواطنون يشكون من عشوائية سير الدراجات في الشوارع وعدم التزام سائقيها

لايكاد يمر يوم حتى تشهد شوارع بغداد حوادث عدة لدراجات نارية تسير خلافاً للقواعد المرورية واغلبهم مراهقون يسيرون بسرعة جنونية بين السيارات ولايتوقفون حتى في التقاطعات، والنتائج تكون كارثية.



ماذا قال سائقي السيارات لكادر السومرية؟ تابع التفاصيل في التقرير أعلاه مع علي احمد