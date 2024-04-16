التوافقات السياسية تعرقل انتخاب رئيس جديد لبرلمان العراق

المشرعون ينتظرون التوافقات السياسية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان

لاتوافق حتى الان ولا موعد لعقد جلسة مخصصة لاختيار البديل، ومنصب رئيس البرلمان ينتظر رحمة التوافقات السياسية لملء شعوره الذي أثر على الأداء التشريعي والرقابي.



التفاصيل في التقرير أعلاه مع عباس هاشم