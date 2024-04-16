دعوات في صلاح الدين للتلقيح ضد الحصبة

للتلقيح من الحصبة .. دعوات في صلاح الدين للتعاون مع الفرق الصحية

باشرت دائرة صحة صلاح الدين بحملة التلقيح ضد مرض الحصبة في المدارس ورياض الأطفال. داعية أولياء الأمور للتعاون مع الفرق الجوالة أثناء الحملة التي تنفذها في المحافظة.



هل تعاون المواطنين مع الفرق الصحية للحد من انتشار هذا الوباء؟ اليك آراء المختصين في التقرير أعلاه من السومرية