أمراض جلدية وسرطانية تجتاح سكان منطقة الثعالبة

ناشد العديد من سكان منطقة الثعالبة والمناطق المجاورة، الجهات الخدمية المعنية من أجل طمر المبزل الذي يمر من منطقتهم وذلك بعد الامراض التي ضربت ساكني المنطقة.ماذا تضمنت مناشدات المواطنين؟ وكيف استجابت الجهات المعنية؟التفاصيل في هذا التقر ير مع حسين عدنان