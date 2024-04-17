عقوبات شديدة بوجه اصحاب المولدات غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية!

بعد استغلال بعض اصحاب المولدات للمواطنين من خلال رفع سعر الأمبير وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، عقوبات صارمة تنتظر اصحاب المولدات تصل إلى رفع مولداتهم من قبل الجهات الحكوميةالمتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى يوضّح للسومرية تفاصيل العقوبات التي وضعتها الوزارة.