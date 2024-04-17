بعد رفع التجاوزات على الارصفة في واسط.. أين يذهب أصحاب البسطات؟

مطالبات أصحاب البسطات في واسط بعد رفع التجاوزات على الأرصفة







طالب اصحاب البسطات في محافظة واسط بتوفير اماكن بديلة لهم بعد قيام الجهات المعنية برفع التجاوزات على الارصفة



أصحاب البسطات يشكون مشاكلهم للسومرية عبر هذا التقرير مع حسين موحان