اجهزة الدفع الإلكتروني في محطات الوقود تزيد من معاناة المواطنين

عملية دفع أموال الوقود إلكترونيا لم تتم بالشكل المطلوب، فالعديد من سائقي المركبات تعرضوا للاستغلال بعد ان تم قطع اموال اضافية منهم مما دعاهم للمطالبة بإرجاع التعامل بالدفع اليدوي في محطات الوقود كافةالمواطنون يشكون عبر السومرية المشاكل التي يتعرّضون لها بسبب هذه العملية الإلكترونية!تابعوا التقرير أعلاه مع حسين عدنان للمزيد من التفاصيل.