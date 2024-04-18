جسر الاحرار في بغداد بات بمشهد يرثى له وتحذيرات من مخاطر إهماله!

وثقت عدسة السومرية اللحظة التي كاد فيها صاحب الدراجة ان ينقلب بعد ان تفاجأ بجوينات الجسر المتهالكة، اما صاحب سيارة الاجرة هذه فقد كان اطار سيارته هو الثمن بعد ان تمزق بأحد الفواصل الحديدية لجسر الاحرار!جسر الاحرار الذي انشىء منذ اكثر من قرن وكان شاهدا على احداث عديدة مرت بالبلاد امسى اليوم يعاني من الاهمال الذي قد يخرجه عن الخدمة.للمزيد من التفاصيل في هذا التقرير مع علي أحمد