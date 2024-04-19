انشاء المجمعات السكنية.. أبرز أسباب الزحامات المرورية في بغداد

الزحامات المرورية في العاصمة بغداد معضلة اسبابها عديدة، ففضلا عن الاستيراد العشوائي للسيارات، تبرز اسباب اخرى على رأسها استحداث المجمعات السكنية والجامعات الاهلية.ماذا يقول المواطنون للسومرية عن الحلول لهذه الأزمة وهل من يستجيب لمطالبهم؟كل التفاصيل في هذا التقرير الإخباري مع أمير الخفاجي