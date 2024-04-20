الاتفاق على تشكيل الحكومة في مجلس كركوك

الكتل الفائزة بمجلس كركوك تتفق على تشكيل الحكومة المحلية بعد عودة السوداني





الاختناق السياسي بين مكونات كركوك تسبب بتأخر تشكيل الحكومة المحلية فيها.. فالصراع الابرز يتركز على منصب المحافظ الذي بات يقترب من الحسم بعد الكشف عن اتفاق بين الكتل الفائزة على حسم هذا الملف.



التفاصيل في هذا التقرير من السومرية