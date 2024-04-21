توزيع سلل غذائية على النازحين في مخيمات الانبار

تم توزيع ٢٥٠٠ سلة غذائية من مساعدات إنسانية ومواد غذائية على النازحين في مخيمات محافظة الانبار خصوصا في جرف النصر.

وزعت الشركة العامة للمواد الغذائية سلات غذائية للنازحين في مخيمات بزيبز بمحافظة الانبار، ولاقت هذه الخطوة ترحيباً كبيرا من قبل النازحين الذين كانوا يعانون من نقص في تلك المواد.