سفراء المحبة بلا رعاية حكومية

لدعم مرضى متلازمة داون.. احد الشباب أخذ على عاتقه إنشاء دار خاصة لرعاية هذه الفئة وعلى نفقته الخاصة من دون أي رعاية من جهاتٍ حكومية.سبع سنوات مرت على تأسيس الدار التي بدأت بعدد قليل من المرضى ووصلت اليوم لما يقارب الاربعين طفلاً، من دون أي مبادرة لتقديم يد العون لهم او توفير كوادر رعاية خاصة بحالتهم.ما هي التحديات التي يواجهها صاحب الدار؟تابع القصة في التقرير أعلاه مع علي احمد