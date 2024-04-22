أبرز مطالب العائدين من النزوح الى صلاح الدين.. فيديو

التعويضات والخدمات ابرز مطالب النازحين العائدين الى مناطقهم في صلاح الدين.

طالبت العديد من الاسر العائدة الى مناطق سكانهم في محافظة صلاح الدين الى تدخل الحكومة المركزية في تعويضهم وبسبب الدمار الذي لحق بمنازلهم فضلا عن اعادة الخدمات الى مناطقهم.



ما زال الاهمال يتسيد الموقف في هذه المناطق.. هل من تعويضات للعوائل العائدة من النزوح؟