بالفيديو.. شارع الأمن القومي يغضب الأهالي في بغداد

ناشد العديد من سكان منطقة حي الجهاد الجهات الخدمية من أجل اعادة إكساء شارع الأمن القومي الذي بات ممتلئا بالحفر وبدون إكساء.مواطنون يناشدون عبر كاميرا السومرية.. فهل ستستجيب دائرة مجاري بغداد وتعيد اكسائه؟