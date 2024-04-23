أصحاب المركبات في واسط يشكون من أجهزة الدفع الإلكتروني

شكا أصحاب المركبات في محافظة واسط من اجبارهم على استخدام نظام الدفع الالكتروني عند التزود بالوقود المحسن بدلًا من الدفع النقدي.. مطالبين في الوقت نفسه بالغائه اعادة العمل بالمحطات كما كان في السابقماذا يقول العاملون في محطاتِ الوقودِ عن هذه المشكلة؟ تابعوا التقرير لمعرفة التفاصيل