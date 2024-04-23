مع كل موسم صيف.. هموم المواطنين تزيد مع إستمرار أزمة الكهرباء

مواطنون يشكون من تراجع ساعات التجهيز مع كل موسم صيف



تستمر ازمة الكهرباء بأخذ الحيز الاكبر من هموم المواطن، الذي يأس من اي حلول لهذه المشكلة التي ترافقه منذ سنوات مضت ولاتزال قائمة رغم الوعود الحكومية التي تطلق بين الحين والاخر بتحسين انتاجيتها.



لماذا أصحاب المحلات لهم المعاناة الأكبر من هذه المشكلة؟ الجواب في هذا التقرير مع علي أحمد على السومرية