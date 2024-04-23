لا خدمات في دور الجمعية بمنطقة الدورة رغم كونها منطقة رسمية

ناشد العديد من سكان دور الجمعية بمنطقة الدورة الجهات الخدمية من أجل توفير الخدمات، اذ يعيش السكان في حالة يرثى لها منذ انشاء المنطقة وحتى الان.أهالي المنطقة يشكون للسومرية معاناتهم ومشاكلهم اليومية بسبب عدم توفر الخدمات.تابعوا التقرير أعلاه للمزيد من التفاصيل