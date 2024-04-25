تنفيذ تعداد عام للسكان والمساكن نهاية عام 2024

بسبب اتساع فجوة البيانات والاحصاءات.. وزارة التخطيط تسعى لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن نهاية العام الحالي.



بعد غياب لاكثر من عقدين.. التعداد السكاني يقترب من التنفيذ نهاية العام الحالي ولكن هذه المرة بشكل الكتروني كما كشفت وزارة التخطيط.

هل سيتم إجراؤها في المناطق المتنازع عليها؟.. التفاصيل في التقرير مع امير الخفاجي.