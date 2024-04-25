التربية تطلق مشروع المدرسة الالكترونية

في مبادرة لاضفاء نقلة نوعية في المجال التدريسي.. اطلقت وزارة التربية مشروع المدرسة الألكترونية الذي سيسهم بشكل كبير في مساعدة الطلبة للحصول على المعلومة التي تخص المواد الدراسية وبجميع المراحل والفروع.اليكم ما قاله مدير عام تربية الكرخ الاولى للسومرية في التقرير أعلاه.