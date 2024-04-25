

نتيجة الامطار الغزيرة.. انتعاش الحياة في أهوار الجبايش وارتفاع مناسيب نهر الفرات.

تسببت الامطار الغزيرة التي شهدها البلاد هذا العام الى عودة الحياة الى اهوار قضاء الجبايش بمحافظة ذي قار فيما تعمل وزارة الموارد المائية على تطهير الجداول للمحافظة كميات المياه.



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