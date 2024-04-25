واقع خدمي مأساوي في قضاء مخمور

قضاء مخمور في الديوانية يعاني الإهمال وانعدام الخدمات الأساسية.

يعاني قضاء مخمور في محافظة نينوى من واقع خدمي "مرير" منذ سنوات طويلة وغياب خطط اعادة الاعمار فيما يطالب اهالي القضاء الحكومة المحلية بانتشالهم من واقعهم .



أهالي المنطقة يطالبون بتحسين واقع الخدمات عبر كاميرا السومرية في الفيديو أعلاه.