العراق في خطر.. حشرات البعوض تغزو البلاد في ظل انعدام المعالجات

حشرات بأعداد كبيرة تغزو مناطق متفرقة من البلاد وتنقل الأمراض هذا ما جعل العديد من المواطنين يشكون من عدم وجود معالجات حكومية .مستشار في وزارة الزراعة مهدي القيسي يكشف للسومرية عن وضع البلاد مع هذه المشكلة وهل طمأن المواطن؟.التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع حسين عدنان