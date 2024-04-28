اصحاب البسطيات: قرار الازالة دون توفير البدائل سيفتح بابا للبطالة

القرار الحكومي الأخير بإلزام أصحاب الجنابر والباعة المتجولين برفع تجاوزاتهم على الأرصفة والشوارع، أثار تساؤلات عديدة حول أمكانية توفير أماكن بديلة لهم وإعادة النظر بتطبيق القرار على إعتباره سيفتح باباً من أبواب البطالة.شاهد آراء المواطنين في هذا الفيديو.