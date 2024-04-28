مراقبون: تركيا ستمنح العراق حصته المائية مقابل تعاون امني في المناطق الحدودية

بين العراق وتركيا ثمة الكثير من الملفات العالقة، التي يبدو ان تفاهمات عقدت بشأنها، يأتي على رأسها ملفا الامن والمياه، يقول مراقبون ان الجانب التركي ابدى استعداده لمنح حصة العراق كاملة مقابل تعاون امني لمعالجة خلايا البي كي كي هناك.شاهد هذا التقرير من السومرية.