بالفيديو: البصريون يشكون الطرق البدائية في مكافحة الحشرات‎

استخدمت الدوائر الصحية في محافظة البصرة طريقة التضبيب الحراري البدائية لمكافحة الحشرات، فيما يشكو المواطنون تزايد موجة الحشرات مع حلول فضل الصيف من دون اتخاذ اجراءات جدية لمكافحتها.ما دور الجهات المعنية في هذا الجانب؟.. شاهد التقرير أعلاه!