بالفيديو: اهالي سامراء يتهمون وزارة الاعمار بالتقصير‎

انتقادات حادة وجهها مواطنون في سامراء لوزارة الإعمار والبلديات بسبب تردي الواقع الخدمي في المدينة ونقص الكوادر العاملة في مديرية البلدية، حيث تشكل نسبة العاملين فيها ثلاثة بالمئة فقط من حجم الاحتياج الفعلي للارتقاء بالواقع الخدمي.شاهد ماذا قال قائممقام سامراء في هذا التقرير من السومرية!