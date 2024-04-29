العراق يبلغ خط الفقر المائي

وزير الموارد المائية: العراق بلغ خط الفقر المائي ونحتاج لتضافر الجهود لتلافي الازمة





عقد في العاصمة بغداد المؤتمر الرابع للمياه، وسط تأكيدات على ضرورة تضافر الجهود مع دول الجوار لتلافي ازمة المياه، خاصة وأن البلد دخل مرحلة خط الفقر المائي.



ما هي الحلول المقترحة للحد من أزمة المياه؟ المختصون ومقترحاتهم في التقرير أعلاه مع فاروق صالح.