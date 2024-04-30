مقترح لتحويل معسكر الرشيد إلى منتجع سياحي

بسبب كثرة الملوثات البيئية في معسكر الرشيد، مقترح تحويله إلى منتجع سياحي يظهر من قبل الدولة للخلاص من التلوث، وهو امر لاقى مقبولية لدى المواطنين.هل من أمل بتحقيق هذا المقترح؟.. اليك آراء المواطنين في هذا التقرير من السومرية.