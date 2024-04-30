العراق: ساعات انقطاع التيار الكهربائي تزداد مع اقتراب الصيف

زيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي عند نهاية كل شهر تثير التساؤلات.

مع ارتفاع درجات الحرارة يعود مسلسل انقطاع التيار الكهربائي تحديدا في نهاية كل شهر، عبر اتفاقيات مع اصحاب المولدات حسب ما يقول المواطنون.



ماذا قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد موسى لكادر السومرية؟ تابع التفاصيل في التقرير أعلاه مع امير الخفاجي.