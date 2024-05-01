حدائق عامة بلا رعاية.. ما فائدة التشجير والزراعة في بغداد من دون سقي واهتمام؟

عمليات تشجير وزراعة تجرى في الارصفة والحدائق العامة في العديد من مناطق بغداد، تعاني اغلبها من عدم الرعاية التامة والادامة، ما يؤدي الى تلف المزروعات وموتها ليتم إستبدالها بعد فترةٍ باخرىشاهدوا التقرير أعلاه لمشاهدة حال الحدائق في بغداد بسبب الإهمال بالرغم من أنه لم يمضي على زراعتها مدة طويلة.ماذا أكدت أمانة بغداد عبر السومرية وبماذا وعدت المواطنين؟كل التفاصيل مع علي أحمد