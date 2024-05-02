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العمال نظموا مسيرة من الفردوس الى التحرير مطالبين بقرارات تضمن حقوقهم
بالفيديو
تظاهر العشرات من العمال وسط العاصمة بغداد في يومهم العالمي للمطالبة بانصافهم بقرارات تضمن لهم حق العمل وتوفير عيش كريم، فيما دعوا الى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
2024-05-02 | 01:33
2024-05-02T01:33:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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العمال نظموا مسيرة من الفردوس الى التحرير مطالبين بقرارات تضمن حقوقهم
143 مشاهدة
تظاهر العشرات من العمال وسط العاصمة بغداد في يومهم العالمي للمطالبة بانصافهم بقرارات تضمن لهم حق العمل وتوفير عيش كريم، فيما دعوا الى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.
من الفردوس الى التحرير نظم العمال مسيرة حاشدة بمناسبة يومهم العالمي طالبوا فيها الحكومة والجهات المعنية بضرورة انصاف العمال وتطبيق القوانين التي تضمن حقوقهم في عيش كريم
تابعوا التقرير للمزيد من التفاصيل
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