العمال نظموا مسيرة من الفردوس الى التحرير مطالبين بقرارات تضمن حقوقهم

تظاهر العشرات من العمال وسط العاصمة بغداد في يومهم العالمي للمطالبة بانصافهم بقرارات تضمن لهم حق العمل وتوفير عيش كريم، فيما دعوا الى تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.



من الفردوس الى التحرير نظم العمال مسيرة حاشدة بمناسبة يومهم العالمي طالبوا فيها الحكومة والجهات المعنية بضرورة انصاف العمال وتطبيق القوانين التي تضمن حقوقهم في عيش كريم

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