شباب واسط يشكون من تفشي البطالة

بالتزامنِ مع عيدِ العمالْ يكثرُ الحديثُ عن ظاهرةِ التهميشِ لشبابِ محافظةِ واسطْ بسببِ استحواذِ العمالةِ الأجنبيةِ على فرصِ العملْ،ما ادى إلى زيادةِ البطالةِ بين فئةِ الشبابْ،وسطَ مطالباتٍ للحكومةِ المركزيةِ بتوفيرِ وظائفَ لهم وتقليلِ الإعتمادِ على العمالِ الأجانب.



القانونُ العراقي يُلزمُ الشركاتِ بأن توظفَ نسبةَ ستين بالمئةْ من السكانِ المحليين،لكن الواقعَ يُظهرُ انقلابَ الأوضاعِ بتوظيفِ اكثرَ من سبعين بالمئةْ من العمالِ الأجانبِ وفقا لمعنيين.

