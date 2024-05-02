عيد العمال .. العمال المتقاعدون يشكون من ضنك العيش وتأكيدات بخطوات ايجابية

ؤكد شريحة العمال المتقاعدين انها تعيش وضعاً مثقلاً بمشقات المعيشة, خاصة مع ضعف الدعم الموجه لهم, يأتي ذلك فيما تقول الجهات المعنية أن ثمة خطوات مقبلة من شأنها انصاف هذه الشريحة.

بماذا طالب المتقاعدون من خلال كادر السومرية؟ التفاصيل في هذا التقرير مع فاروق صالح