نيران اسعار الوقود تحرق رزق سائقي الأجرة

نيران اسعار الوقود تشتعل بوجه الكسبة وتحرق رزق سائقي الاجرة

بدأت محطات الوقود بتطبيق تسعيرة البنزين الجديدة التي فرضتها الحكومة مؤخرا، ماانعكس سلبا على المواطنين خاصة الكسبة منهم.

المواطنون يشكون عبر السومرية ارتفاع أسعار الوقود، وبماذا طالبوا الحكومة!؟

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