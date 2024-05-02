صلاح الدين.. امتعاض شديد من قبل المواطنين بسبب أسعار البنزين

انتاجُ البنزينِ المحسنِ عالي الاوكتان في مصفى بيجي والذي أعلن فيه رئيسُ الوزراءْ تحقيقَ الاكتفاءِ الذاتي في العامِ المقبلِ كان يتأملُ منه المواطنون توفيرَه بأسعارٍ رمزيةٍ لكنهم تفاجاوأ بقرارِ رفعِ اسعارِ الوقود .تابعوا التقرير للمزيد من التفاصيل