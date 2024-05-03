توجه حكومي لاستثمار الغاز المحلي بدلا من حرقه في الحقول النفطية

ينفق العراق نحو خمسة مليارات دولار سنوياً على استيراد الغاز، مبالغ قد تضاف إلى خزينة الدولة في حال استثمار الغاز المحلي لتوليد الطاقة. نجاح هذه الخطوة قد يقف عند نقاط عدة اهمها وجود إمكانيات فنية تجيد التعامل مع هذا المشروع.

تحديات عدة تقف بوجه استثمار الغاز المحلي ومن أبرزها وجود اطرف سياسية مستفيدة من استيراد الغاز فضلاً عن محاولتها عرقلة معظم المشاريع الاقتصادية بحسب مختصين.