قوانين شرعت لكنها لم تجد طريقها الى التنفيذ

مجرد "حبر على ورق" .. قوانين شرعت لكنها لم تجد الطريق الى التنفيذ





شرع مجلس النواب العديد من القوانين لكن هذه القوانين اما انها لا تجد طريقا للتنفيذ واما انها لاتقدم الحلول لمشاكل البلد، وذلك يعود للرغبات السياسية التي تتحكم بمصيرها.

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