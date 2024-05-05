العراق: الانسحابات السياسية تعرقل عمل البرلمان

مع كثرة الحديث عن تلويح اطراف بالانسحاب من المشهد السياسي, يتخوف كثيرون من ان يتحول الامر الى عرف يلازم العملية السياسية يخلق ارباكاً يؤخر تحقيق منجزات ينتظرها المواطن.تابع التفاصيل في هذا التقرير من السومرية