وزارة النفط العراقية توقع عقد مع شركة اوكرانية "وهمية"

استغرب خبراء اقتصاديون من تعاقد وزارة النفط مع احدى الشركات الاوكرانية غير الرصينة لتطوير حقل عكاز الغازي، في وقت تتصاعد الدعوات المطالبة بمراجعة جميع العقود النفطية

ماذا قال خبراء النفط لكادر السومرية؟ تابع التفاصيل في هذا التقرير أعلاه