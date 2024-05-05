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وزارة النفط العراقية توقع عقد مع شركة اوكرانية "وهمية"
بالفيديو
مطالبات باعادة الحكومة مراجعة وتدقيق جميع العقود مع الشركات العاملة في حقل عكاز
2024-05-05 | 02:00
2024-05-05T02:00:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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وزارة النفط العراقية توقع عقد مع شركة اوكرانية "وهمية"
المصدر:
السومرية نيوز
304 مشاهدة
مطالبات باعادة الحكومة مراجعة وتدقيق جميع العقود مع الشركات العاملة في حقل عكاز
استغرب خبراء اقتصاديون من تعاقد وزارة النفط مع احدى الشركات الاوكرانية غير الرصينة لتطوير حقل عكاز الغازي، في وقت تتصاعد الدعوات المطالبة بمراجعة جميع العقود النفطية
ماذا قال خبراء النفط لكادر السومرية؟ تابع التفاصيل في هذا التقرير أعلاه
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