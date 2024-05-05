الموصل.. حال الطرقات يتهالك بعد فشل مشاريع الاعمار

امتعاضٌ شعبي في الموصل بسبب تهالك الطرق نتيجةَ فشلِ حملات الإعمار التي جرت عليها بالفترات السابقةحيث طالب المواطنون بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع.ماذا تضمنت مناشدات المواطنين؟ وهل استجاب المختصون؟التفاصيل في هذا التقرير مع ايهاب كاسر