كتابات على جدران واسط تنافي قيم المجتمع

تتعالى في واسط الاصواتُ المطالبةُ باِتخاذِ خطواتٍ مسؤولة للحد من ظاهرة الكتابة على الجدران كونها تجاوزاًللقوانين والقيم الاجتماعية وتؤثر سلباً على النظافة والسلامة العامةبماذا طالب الكادر التعليمي والتربوي؟التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.