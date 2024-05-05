بالفيديو: احزاب كردية ترفض تأجيل انتخابات الاقليم‎

انتخابات برلمان الاقليم.. احزاب كردية تتخوف من تأجيل الانتخابات وتحذر من التداعيات.







مع اقتراب موعد انتخابات برلمان اقليم كردستان من دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تتخوف الاحزاب الكردية من عدم اجرائها في موعدها المحدد.

وتاتي تلك المخاوف بعد اصرار البارتي على عدم المشاركة احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية.. شاهد ماذا قالت سروة عبد الواحد عن دعوات التأجيل في التقرير أعلاه.