استياء شعبي من تفاقم أزمة الازدحامات في بغداد‎

مشكلة الازدحامات المرورية في العاصمة بغداد تتفاقم يوماً بعد اخر، فالشوارع باتت تكتظ بألاف السيارات في طوابير طويلة، والأسباب بحسب مواطنين تعود الى بطء العمل الجاري في بعض مشاريع فك الاختناقات أضافة الى الأعداد الهائلة للسيارات.مواطنون يعبرون عن استيائهم عبر كاميرا السومرية.