كربلاء.. انطلاق حملة حصاد يدوية لمحصول الحنطة ووعود بتوفير مستحقات الفلاحين



شهدت كربلاء انطلاق حملة حصاد يدوية لمحصول الحنطة، فيما وعدت وزارة التجارة بتسهيل إجراءات تسلم محصول الحنطة من الفلاحين وتوفير مستحقاتهم المالية.

شاهد ما قاله محافظ كربلاء لعدسة السومرية في هذا التقرير.