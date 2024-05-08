بعد مرور اكثر من عقدين.. أزمة تلوث مياه الشرب لا تزال قائمة!

تلوث مياه الشرب، قصة توالت مع تعاقب الحكومات حيث إلى الان تعاني اغلب مناطق العاصمة من تلوث المياه الذي ارتفع بنسب كبيرة خصوصا في أطراف بغداد.الخبير البيئي والمائي يشرح للسومرية عن أسباب تلوث المياه وما الحلول؟تابعوا التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.