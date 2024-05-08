مشروع مجسرات الطوبجي يسبب الزحامات المرورية بدلاً من حلّها!!

طوابير الزحامات المرورية في تقاطع مجسرات الطوبجي باتت تؤرق المارين منها والسبب يعود الى بطئ عمل الجهات المنفذة للمشروع في هذه المنطقة، حسب ما يقول المواطنون.المواطنون يقولون ان وتيرة العمل البطيئة تسببت بكل هذه الزحامات، بماذا دعوا الجهات المعتية؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير مع أمير الخفاجي