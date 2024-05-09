تساؤلات شعبية وبرلمانية حول انجاز مشاريع الديوانية.. فيديو

احالة مشروع تأهيل اثنين واربعين حيًا في محافظة الديوانية الى شركة اسبانية دفعت الاوساط البرلمانية والشعبية للتساؤل حول امكانية هذه الشركة في ظل الغموض الذي يُخيِّمُ على عملها.حيدر انذار ومعه التفاصيل في هذا التقرير من السومرية.