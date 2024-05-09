بغداد: أسعار ألامبير الى ارتفاع مع اقتراب الصيف

بالرغم من التحسن الملموس في ساعات تجهيز التيار الكهربائي، يشكو مواطنون من استغلال اصحاب المولدات لهم من خلال رفع سعر الامبير الى اكثر من خمسة عشر ألف دينار.المواطنون يناشدون.. هل ستستجيب الجهات المعنية وتفرض الرقابة على الاسعار؟التفاصيل في هذا التقرير مع امير الخفاجي